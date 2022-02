Svet onkološkega inštituta sprejel program dela in finančni načrt za letos

Ljubljana, 17. februarja - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je na današnji sprejel program dela in finančni načrt za letošnje leto, ki ga mora potrditi še ustanovitelj. Med ključnimi cilji bolnišnice sta reševanje prostorske stiske in informacijska posodobitev. Danes so potrdili tudi spremembe statuta bolnišnice, ki odpravljajo dozdajšnja neskladja z zakonodajo.