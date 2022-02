Novi svet onkološkega inštituta začel z delom

Ljubljana, 1. februarja - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana v novi sestavi se je danes sestal na konstitutivni seji. Za predsednika so izvolili Bogdana Tušarja, ki je svet bolnišnice vodil že do sedaj. Vodstvo inštituta pa je članom sveta danes predstavilo naloge, ki so pred bolnišnico, med drugim prenova informacijskih sistemov in iskanje rešitev za prostorsko stisko.