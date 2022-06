Preklicali omejitve glede pitne vode na Kočevskem

NIJZ je na podlagi rezultatov preskušanj vzorcev vode, odvzetih 24. in 25. ter ponovno 30. in 31. maja na 11 virih pitne vode, za katere je po oceni Agencije RS za okolje (Arso) ugotovljena verjetnost povezave s širjenjem onesnaževal po nesreči v tovarni Melamin, in opravljenih laboratorijskih preskušanjih ugotovil, da na preiskanih virih pitne vode ob ponovitvi vzorčenja ni bilo zaznati vpliva nesreče v tovarni Melamin.

"Na NIJZ ocenjujemo, da se lahko ukrep omejitve uporabe pitne vode na vplivnem območju prekliče," so danes objavili na svoji spletni strani.

Glede na hidrogeološko oceno podzemnega pretakanja Kočevje-izvir Bilpa in povezanih negotovosti menijo, da je treba s kontrolnim monitoringom nadaljevati do 18. julija. Časovni razmak med odvzemi naj bo do 14. junija en teden, nato pa 14 dni, svetujejo.

V primeru poslabšanja kakovosti pitne vode mora upravljalec vodovodnega omrežja čim prej obvestiti uporabnike in po potrebi razglasiti ukrep omejitve uporabe vode z namenom zaščite javnega zdravja, je še objavil NIJZ.

Hydrovod je danes na svoji spletni strani objavil, da na podlagi ocene NIJZ za porabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnih virov vodovodnih sistemov Bilpa, Vrh-Krkovo, Spodnji Log, Brezovica-Vimolj, Laze pri Predgradu, Knežja Lipa, Predgrad-Dol-Stari trg, Koprivnik, Kostel-Kaptol-Delač in Žaga ni več nobenih omejitev pri porabi pitne vode.

Omejitev je uvedel 27. maja, potem ko sta NIJZ in Arso ocenila, da obstaja možnost zatekanja onesnaževal iz Melamina prek reke Rinže ali Bilpe v vire pitne vode. Uporabnikom, ki vodo dobivajo iz omenjenih sistemov, so odsvetovali uporabo vode za pitje, pripravo hrane in izvajanje osebne higiene. Pitno vodo so jim v vmesnem času zagotavljali s cisternami.