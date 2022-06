Ghislaine Maxwell obsojena na 20 let zapora

New York, 29. junija - Ghislaine Maxwell, nekdanja sodelavka in ljubimka pokojnega milijarderja Jeffreyja Epsteina, je bila v torek na zveznem sodišču v New Yorku obsojena na 20 let zapora, ker je sodelovala pri Epsteinovih spolnih zlorabah mladoletnic. Tožilci so želeli do 55 let zapora, odvetniki do pet let, sodnica pa je ubrala srednjo pot.