Zvezni tožilci za Ghislaine Maxwell predlagajo od 30 do 55 let zaporne kazni

New York, 23. junija - Zvezni tožilci v ZDA so v pisni vlogi sodišču na Manhattnu predlagali, naj 60-letni Ghislaine Maxwell prihodnji torek izreče zaporno kazen v trajanju najmanj 30 let zaradi vloge, ki jo je imela pri spolnih zlorabah, ki jih je zagrešil pokojni milijarder Jeffrey Epstein. Maxwellovo je porota spoznala za krivo decembra lani.