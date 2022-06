Ministrstvo v ocenjevanje škode v gospodarstvu po junijskem neurju

Ljubljana, 24. junija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je začelo zbirati vloge oškodovancev zaradi neurij s poplavami 2. junija. Ti morajo oceno škode poslati na ministrstvo do 13. julija. Tako bodo lahko ocenili neposredno škodo v gospodarstvu na območju prizadetih občin, so sporočili z ministrstva.