Neurja povzročila precej škode, zalilo tudi bolnišnico v Slovenj Gradcu

Ljubljana, 2. junija - Neurja, ki so zvečer prizadela nekatere dele Slovenije, so povzročila precej škode. Na Koroškem in na Celjskem je padala toča, v Kamniku in Zagorju je poplavilo več objektov in cest, na območju Brežic pa je močan veter odkrival strehe stanovanjskih hiš. Voda je zalila tudi bolnišnico v Slovenj Gradcu, poroča POP TV.