Nočno neurje v 12 občinah zahtevalo posredovanje 61 gasilskih enot

Ljubljana, 21. junija - Danes so gasilci iz 61 gasilskih enot na območju občin Maribor, Radlje ob Dravi, Prevalje, Laško, Slovenj Gradec, Dravograd, Sveta Ana, Ruše, Ravne na Koroškem, Radenci, Vojnik in Hoče - Slivnica odpravljali posledice nočnega neurja, so sporočili iz Uprave RS za zašito in reševanje. Tudi danes zvečer so možne močnejše nevihte z nalivi in točo.