Narasle vode 2. junija po državi po grobih ocenah povzročile za osem milijonov evrov škode

Ljubljana/Slovenj Gradec, 14. junija - Neurja z naraslimi vodami, ki so 2. junija prizadela del Slovenije, so po zbranih grobih ocenah v 32 občinah povzročila za osem milijonov evrov škode. Ker bo po prvih zbirnih ocenah škoda presegala 0,3 promile državnega proračuna, je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o začetku ocenjevanja škode. V teku je zbiranje vlog oškodovancev.