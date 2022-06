Delavska svetovalnica poziva Goloba k spremembi sporazumov o zaposlovanju tujcev

Ljubljana, 21. junija - Slovenija s sporazumoma o zaposlovanju delavcev, ki ju je sklenila z BiH in Srbijo, delavce iz teh držav prvo leto veže na delodajalca, s tem pa jih naklepno in zavestno sili v podrejen položaj in k slabim delodajalcem, v javnem pismu premierju Robertu Golobu opozarja Delavska svetovalnica. Prav zato poziva k umiku tega določila.