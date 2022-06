Inšpektorji v podjetjih Marinblu in Selea, izrečeni prvi ukrepi

Ljubljana, 9. junija - Delovni inšpektorji so skupaj s Fursom in policijo že konec maja začeli nov nadzor v podjetjih Marinblu in Selea iz Kozine, v katerih je Delavska svetovalnica s pomočjo medijev razkrila hude kršitve pravic delavcev. Izrečen je že ukrep prepovedi opravljanja dela s tujimi delavci, pristojni preiskujejo tudi sum prisilnega dela in trgovine z ljudmi.