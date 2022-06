Celovitega spremljanja kršitev pravic tujih delavcev ni

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 11. junija - Delodajalci veliko kadrovsko vrzel zapolnjujejo z rekordnim zaposlovanjem tujcev. Četudi je država že večkrat posegla v zakonodajo, da bi zaščitila pravice tujih delavcev, pa do teh še vedno prihaja in so lahko, kot se da sklepati iz te dni razkritega primera podjetij Marinblu in Selea, zelo hude. Celovite statistike o kršitvah sicer ni.