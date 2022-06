GZS obsoja vsakršna neetična ravnanja delodajalcev

Ljubljana, 10. junija - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) se distancira od vsakršnih neetičnih in neodgovornih ravnanj delodajalcev, so se na razkritje hude kršitve pravic delavcev v podjetjih Marinblu in Selea iz Kozine danes odzvali na GZS. Kot so dodali, od vseh delodajalcev pričakujejo "nadstandardno upravljanje s svojimi človeškimi viri".