Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja določili potek dela in prioritete

Ljubljana, 20. junija - Predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so se na uvodnem srečanju dogovorili o poteku dela, določili so tudi prioritete, je po srečanju dejala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Kot so sklenili, bodo takoj pristopili k iskanju rešitev glede višine poračuna regresa in usklajevanju vrednosti plačnih razredov.