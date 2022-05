Trajnostno nakupovanje hrane prispeva k naslavljanju podnebne krize

Ljubljana, 31. maja - Na spletnem dogodku o okolju in zdravju prijaznejši hrani so govorci poudarili, da lahko potrošniki s trajnostnimi nakupovalnimi izbirami prispevajo k naslavljanju podnebne in ekosistemske krize. Nujno je, da sprejemamo bolj trajnostne prehranske odločitve, hkrati pa je ključno, da se s problemom zelenega zavajanja soočimo tudi na sistemski ravni.