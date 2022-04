Ekologi brez meja z nasveti za manj zavržkov hrane

Ljubljana, 19. aprila - Ekologi brez meja so pred slovenskim dnevom brez zavržene hrane, ki bo drugo leto zapored na pobudo Lidla Slovenija potekal 24. aprila, spremljali prehranjevalne navade gospodinjstev v Škofji Loki. Z odgovornim ravnanjem z viri in odpadki prihranimo, so poudarili in pripravili nasvete za manj zavržkov in za ponovno uporabo neužitnih ostankov živil.