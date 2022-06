Klub slovenskih podjetnikov za otroke v Ukrajini zbral več kot 100.000 evrov

Ljubljana, 15. junija - SBC - Klub slovenskih podjetnikov je prek dobrodelne organizacije Rdeča žoga za otroke, ki so žrtve vojne v Ukrajini, do sedaj zbral 101.000 evrov. Še posebej pomembno se jim zdi nuditi pomoč otrokom v trenutku, ko je vojna v Ukrajini v glavnem že zapustila naslovnice medijev, medtem ko se trpljenje številnih tam nadaljuje, so sporočili.