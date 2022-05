V SBC pričakujejo enake pogoje za podjetniško delovanje

Ljubljana, 19. maja - V SBC so po preučitvi osnutka koalicijske pogodbe ugotovili, da načrtovani ukrepi ne gredo v prid razvoju podjetništva in širše družbe. Vseeno se nadejajo, da se najverjetnejši mandatar vlade Robert Golob Slovenije ne bo odmaknil od poti razvoja podjetništva in gospodarstva ter pričakujejo, da bodo pogoji za podjetniško delovanje ostali enaki.