Na shodu za ukrajinske otroke pozivi k dobavi orožja Ukrajini in bojkotu Rusije

Ljubljana, 7. junija - Edino, kar lahko konča vojno v Ukrajini in reši ukrajinske otroke, je dobava še več orožja ukrajinski vojski, so danes poudarjali udeleženci shoda za ukrajinske otroke pred Moderno galerijo v Ljubljani. Vrstili so se pozivi k bojkotu Rusije in opozarjanju na kršitve človekovih pravic otrok v Ukrajini v mednarodni skupnosti.