SBC: Odgovornost za izpolnjevanje pogoja PCT mora prevzeti vsak posameznik

Ljubljana, 13. septembra - Klub slovenskih podjetnikov (SBC) podpira večino ukrepov iz vladnega odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT, ne strinja pa se s tem, da je "časovno in finančno breme" glede izpolnjevanja tega pogoja na delodajalcih, in to kljub temu, da se o tem, kateri pogoj bo izpolnil, odloča delavec. Predlagajo, naj bo odgovornost na strani zaposlenih.