Društvo novinarjev kritično do predloga za krčenje dopisniške mreže RTVS v tujini

Ljubljana, 15. junija - V društvu novinarjev so kritični do predloga generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha, da bi krčili dopisniško mrežo v tujini. Ukinjanje dopisništev v Berlinu, Rimu in Moskvi ter krčenje števila dopisnikov v Bruslju kaže na nerazumevanje pomena RTV Slovenija kot javnega medija, ki obvešča tudi o dogodkih v tujini, menijo.