Na RTV začetek pogajanj o novinarski, uredniški in institucionalni avtonomiji

Ljubljana, 3. junija - Na prvih vsebinskih pogajanjih o stavkovnih zahtevah novinarskih sindikatov RTV so začeli razpravo o ključni stavkovni zahtevi, in sicer o novinarski, uredniški in institucionalni avtonomiji. Dosegli so načelno soglasje glede dopolnitve nalog že imenovane delovne skupine za pripravo sprememb zakona o RTV. Pogajanja bodo nadaljevali prihodnji petek.