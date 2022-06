Novinarski sindikati na RTVS bodo stavko nadaljevali v ponedeljek

Ljubljana, 15. junija - Stavkovni odbor novinarskih sindikatov na Radioteleviziji Slovenija se je odločil, da stavko nadaljuje v ponedeljek od 14. do 23. ure, ko bo tudi seja programskega sveta zavoda. Pred DZ bodo na Trgu republike ob 19. uri organizirali javni shod in zahtevali nujno ukrepanje pri ohranitvi javnega servisa tudi od zakonodajalca, so napovedali.