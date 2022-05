Novinarski sindikati na RTVS bodo vztrajali pri stavkovnih zahtevah

Ljubljana, 30. maja - Novinarski sindikati na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki so na opozorilni stavki 23. maja vodstvu zavoda postavili več stavkovnih zahtev, denimo novinarsko avtonomijo, so opomnili, da stavkovne zahteve do roka, ki se izteka danes, niso izpolnjene. Glede na to bodo še naprej vztrajali, so poudarili na novinarski konferenci pred stavbo RTVS.