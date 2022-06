Družinske in skupinske vikend vozovnice za potniški promet na voljo še eno leto

Ljubljana, 1. junija - Ministrstvo za infrastrukturo se je odločilo za eno leto podaljšati vikend družinske in skupinske vozovnice pri potovanju z medkrajevnim avtobusnim prometom in domačim železniškim prometom, ki jih je uvedlo s 1. julijem lani. Za eno leto je podaljšana tudi občutno znižana cena enotnih vozovnic ob koncih tedna, so sporočili z ministrstva.