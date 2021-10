Ljubljanski in mariborski mestni avtobusi za upokojence odslej brezplačni

Ljubljana/Maribor, 1. oktobra - Upokojenci, starejši od 65 let, invalidi in vojni veterani se bodo lahko od danes brezplačno vozili tudi z mestnimi avtobusi v Ljubljani in Mariboru. Ministrstvo za infrastrukturo ob tem vse upravičence naproša, da upoštevajo vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom, ki veljajo v javnem prometu.