Veljavnost brezplačnih vozovnic podaljšana za leto dni

Ljubljana, 2. junija - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je podpisal sklep, s katerim se za eno leto podaljša veljavnost subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz vsem upravičencem, ki so imeli veljavno vozovnico v obdobju od 1. julija do 31. decembra lani, so danes sporočili z infrastrukturnega ministrstva.