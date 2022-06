Mestni prevozi za starejše in invalide odslej brezplačni

Ljubljana, 1. junija - Upokojenci, osebe, starejše od 65 let, invalidi in vojni veterani, ki imajo brezplačno vozovnico za javni promet na območju Slovenije, bodo mestni promet lahko odslej brezplačno uporabljali tudi v Kranju, na Jesenicah, v Kopru, Celju, Krškem in v Novem mestu. Pravico bodo uveljavljali z IJPP kartico.