Sprejeta petletna strategija razvoja ljubljanske univerze

Ljubljana, 31. maja - Senat Univerze v Ljubljani je danes sprejel petletno strategijo univerze. Ta napoveduje, da bo naša največja in najstarejša izobraževalna ter znanstvenoraziskovalna ustanova do leta 2027 med vodilnimi univerzami, soustvarjalkami inovativne družbe znanja in širše družbene blaginje na temeljih vrednot etičnega sobivanja v Srednji in Vzhodni Evropi.