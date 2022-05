Ljubljanska univerza in občina nadgrajujeta sodelovanje

Ljubljana, 26. maja - Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič s svojo ekipo ter podžupani in drugi predstavniki Mestne občine Ljubljana so se danes pogovarjali o nadaljnjem sodelovanju in skupnih projektih. Občina in univerza bosta okrepili sodelovanje na področju trajnostnega razvoja, infrastrukture, kulture, umetnosti, urejanja študentske problematike in promocije.