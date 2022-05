Proruski separatisti trdijo, da so zavzeli ukrajinsko mesto Liman

Kijev, 27. maja - Proruske separatistične sile so sporočile, da so zavzele ukrajinsko mesto Liman, ki se nahaja na poti do ključnih vzhodnih mest pod nadzorom Kijeva. Ukrajinske oblasti so medtem sporočile, da je bilo od začetka vojne v mestu Severodoneck ubitih približno 1500 ljudi. Hkrati pa so reševalci v mestu Mariupolj pod ruševinami našli približno 70 trupel.