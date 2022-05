Iz Blejskega jezera potegnili skoraj pol tone odpadkov

Bled, 21. maja - V želji po izboljšanju ekološkega stanja občutljivega blejskega vodnega ekosistema so danes na Bledu že 29. leto zapored izvedli akcijo čiščenja Blejskega jezera in njegove okolice. Sodelovalo je 52 potapljačev in 107 drugih udeležencev, ki so s skupnimi močmi nabrali skoraj pol tone odpadkov.