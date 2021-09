V blejskem kanalizacijskem sistemu težave z industrijskimi in izvirskimi vodami

Bled, 10. septembra - Okoljevarstveniki so minuli vikend ob izteku vode iz blejske čistilne naprave na Savi Bohinjki opazili pene in smrad po fekalijah ter čistilih. Ob tem so ocenili, da je težava v preobremenjenosti čistilne naprave, kar so pristojni zanikali. Kot so pojasnili, je nekdo v kanalizacijo zlil industrijsko odpadno vodo, problem pa so tudi izvirske vode.