Iz Blejskega jezera potegnili za pol tone odpadkov

Bled, 22. maja - Društvo za podvodne dejavnosti Bled je v okviru že tradicionalne čistilne akcije Blejsko jezero in njegovo okolico očistilo za približno pol tone odpadkov. Poleg odpadkov so letos iz jezera odstranjevali tudi tujerodno školjko potujočo trikotničarko, s čimer so prispevali k uravnoteženosti jezerskega ekosistema.