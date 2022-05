Zveza slovenskih društev na Hrvaškem za predsednico znova izvolila Barbaro Riman

Reka, 20. maja - Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je danes na volilni skupščini na Reki za predsednico izvolila dosedanjo predsednico zveze Barbaro Riman. Za njeno namestnico so izvolili Jasmino Dlačić, ki je bila namestnica tudi v prejšnjem mandatu, so za STA sporočili iz zveze. To je po besedah Barbare Riman potrdilo, da delovanje zveze gre v pravo smer.