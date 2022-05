Zveza slovenskih društev na Hrvaškem voli novo vodstvo

Reka, 20. maja - Zveza slovenskih društev na Hrvaškem na Reki bo danes na volilni skupščini izbirala novega predsednika zveze. Za to mesto bo znova kandidirala Barbara Riman, ki je predsednica zveze od leta 2018, so za STA potrdili v zvezi in dodali, da je Barbara Riman tudi edina kandidatka za mesto predsednice.