Pahor in Milanović na slovesnosti ob 30. obletnici Zveze slovenskih društev na Hrvaškem

piše dopisnica iz Zagreba, Tina Bernik

Zagreb, 8. maja - Zveza slovenskih društev na Hrvaškem bo v torek praznovala 30 let delovanja, v katerih je skrbela predvsem za obstanek slovenske kulture in slovenskega jezika na Hrvaškem. Slovesnosti ob 30. obletnici vzpostavitve zveze, ki bo potekala na Reki, se bosta udeležila tudi predsednika Slovenije in Hrvaške Borut Pahor in Zoran Milanović.