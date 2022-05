Pahor in Milanović danes na Reki

Reka, 10. maja - Na Reki se bosta danes srečala predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović. Udeležila se bosta osrednje slovesnosti ob 30-letnici delovanja Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, na dvostranskem srečanju pa bosta govorila tudi o aktualnih vprašanjih, so sporočili iz urada predsednika.

Pahor in Milanović bosta na slovesnosti ob jubileju Zveze slovenskih društev na Hrvaškem nastopila kot slavnostna govornika. Pahor bo zvezi vročil zahvalo predsednika republike za predano delo za slovensko skupnost na Hrvaškem in neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske kulture in maternega jezika ter zavzeto delovanje za vsestranski razvoj Slovencev na Hrvaškem in sožitje med sosednjima narodoma in državama.

Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, ki jo vodi Barbara Riman, je krovna organizacija vseh slovenskih društev na Hrvaškem, ki združuje in povezuje vsa slovenska društva v sosednji državi.

"Udeležba slovenskega in hrvaškega predsednika na osrednji slovesnosti potrjuje zavezanost obeh držav k negovanju sožitja in prijateljstva med obema narodoma in državama, utrjevanju in spoštovanju vloge manjšin na obeh straneh meje in zavarovanju njune identitete," so sporočili iz Pahorjevega urada. Ob tem so dodali, da slovesnost sodi v okvir prizadevanj predsednika, da z vsemi štirimi sosednjimi državami ohranja zgledne, urejene in iskrene prijateljske odnose.

Kot so še sporočili, bo dvostransko srečanje predsednikov namenjeno pregledu aktualnih dvostranskih in evropskih vprašanj ter izmenjavi stališč o razmerah v Ukrajini, njihovih učinkih na regijo Zahodnega Balkana in kredibilnost širitvenega procesa Evropske unije.

Slovesnosti se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, so sporočili iz njenega urada. Ministrica si bo ogledala tudi razstavo Sosedje Slovenci - Slovenci na Hrvaškem.