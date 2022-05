V SDS in NSi za prostovoljno plačevanje prispevka RTV, v koaliciji tak predlog vidijo kot zlonameren

Ljubljana, 18. maja - Poslanci so imeli na izredni seji na mizi še predlog sprememb zakona o RTVS v prvi obravnavi, ki ga je vložila SDS. Prispevek RTV v skladu z njim ne bi bil več obvezen. V koaliciji menijo, da bi predlog uničil zavod, in so ga nameravali zavrniti. A ker je SDS vložila predlog za posvetovalni referendum o spremembah, se bo odločanje zavleklo.