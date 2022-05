Golob o več vloženih zakonih opozicije: Gre predvsem za nagajanje bodoči koaliciji in zlorabo parlamentarnega postopka

Ljubljana, 13. maja - Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob v potezi SDS in NSi, ki sta prvi dan novega sklica DZ v parlamentarni postopek vložili okoli 30 predlogov zakonov vidi predvsem nagajanje bodoči koalicij in zlorabo parlamentarnega postopka. Hkrati skupaj s prvakoma SD Tanjo Fajon in Levice Luko Mescem zatrjujejo, da to ne bo omajalo volje nove koalicije.