DZ na izredni seji v sredo o spremembah zakona o vladi in noveli zakona o RTVS

Ljubljana, 16. maja - Državni zbor se bo v sredo ob 11. uri sestal na izredni seji. Kot so se danes na sestanku dogovorili začasni vodje poslanskih skupin, bodo na seji obravnavali predloga sprememb zakona o vladi in novelo zakona o RTVS in potrdili nadomestni mandat evropskega poslanca Matjažu Nemcu.