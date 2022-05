SDS s kar dvema predlogoma sprememb zakona o RTVS prehitela bodočo koalicijo, ki želi depolitizirati javni zavod

piše Polona Šega

Ljubljana, 17. maja - Razmere na RTVS so ob kadrovskih menjavah ter ob uredniških in programskih spremembah na Televiziji Slovenija (TVS) v zadnjem letu napete. Ob napovedi stavke novinarjev in zahtevah po avtonomiji zavoda so bodoče koalicijske stranke v DZ vložile predlog sprememb za depolitizacijo RTVS, a jih je SDS prehitela s svojimi predlogi.