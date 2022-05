Jaklitscheva ob obletnici Slovenskega kulturnega društva Ajda obiskala Umag

Ljubljana, 18. maja - Helena Jaklitsch, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki opravlja tekoče posle, se je ob obletnici Slovenskega kulturnega društva Ajda v torek mudila pri Slovencih v Umagu na Hrvaškem, kjer se je udeležila odprtja razstave umetnika Janeza Pirnata in si ogledala predstavo v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta.

Jaklitscheva se je v Umagu udeležila odprtja razstave slovensko-hrvaškega umetnika Janeza Pirnata z naslovom Atelje Siparis - Hommage Janezu Pirnatu, nato pa si je ogledala še predstavo Meja sneženja v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta.

Oba dogodka so pripravili ob obletnici Slovenskega kulturnega društva Ajda in dnevu mestne občine Umag. Udeležila sta se ga tudi nekdanji hrvaški predsednik Stjepan Mesić in župan Umaga Vili Bassanese, so danes sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Jaklitscheva je ob tem društvu Ajda, ki je bilo ustanovljeno maja 2011, čestitala za obletnico, prav tako pa tudi ženskemu pevskemu zboru, ki deluje v okviru društva in letos praznuje 10. obletnico delovanja.

Zahvalila se jim je za njihovo delo in trud pri ohranjanju slovenske kulture, besede in identitete, pri tem pa izpostavila dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo. Društvu je zaželela, da bi tudi v prihodnje ostali tako aktivni in še krepili povezanost z matično domovino.

Slovensko kulturno društvo Ajda je eno najmlajših slovenskih kulturnih društev na Hrvaškem. Društvo ohranja slovenščino, slovensko kulturo in identiteto, tako s svojim delom kot z branjem slovenskih knjig, ustanavljanjem slovenskih literarnih kotičkov v knjižnicah in organizacijo tečajev slovenskega jezika. Uveljavilo pa se je tudi v kulturnem življenju Umaga, so še zapisali v sporočilu urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.