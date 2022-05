Johnson pozval k oblikovanju vlade na Severnem Irskem

Belfast, 16. maja - Britanski premier Boris Johnson je pred današnjim obiskom Belfasta pozval stranke na Severnem Irskem k hitremu oblikovanju vlade. Ljudje so na regionalnih volitvah jasno pokazali, da se mora politika osredotočiti na vsakdanja vprašanja, kot so šole, bolnišnice in naraščajoči življenjski stroški, je v članku za Belfast Telegraph zapisal Johnson.