V ospredju prvega vrha EU in Združenega kraljestva varnostno sodelovanje

piše Sara Kovač

London, 17. maja - Predstavniki EU in Združenega kraljestva se bodo po napovedih britanskega premierja Keira Starmeja o novem začetku v odnosih v ponedeljek sestali na prvem vrhu od brexita pred petimi leti. V luči spremenjenih razmer v svetu se obe strani nadejata sklenitve sporazuma na obrambnem področju, v ospredju so tudi mobilnost mladih, ribištvo in trgovina.