Na Otoku ob uvedbi novih kontrol na meji svarila pred ovirami za trgovanje

London, 31. januarja - Dobra tri leta po izstopu Velike Britanije iz carinske unije in skupnega trga so danes na Otoku uvedli nove kontrole zlasti za prehranske izdelke, uvožene iz EU. Britanska podjetja opozarjajo na dodatne ovire in tudi tveganja, britanska vlada pa ostaja neomajna, med drugim z besedami, da je to cena za to, da so "znova suverena država".