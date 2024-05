Madrid in London bliže dogovoru glede Gibraltarja

Bruselj, 17. maja - Madrid in London sta po četrtkovih pogovorih glede Gibraltarja sporočila, da sta bliže dogovoru o prihodnjih pravilih o prostem pretoku blaga in ljudi med to britansko enklavo in Španijo po brexitu. Strani si namreč skupaj z Brusljem prizadevata doseči končni sporazum med EU in Združenim kraljestvom glede Gibraltarja.