Koalicija proti IS na srečanju o boju proti oživitvi džihadistov

Marakeš, 11. maja - Države koalicije za boj proti Islamski državi (IS) so se danes v Maroku sestale, da bi uskladila prizadevanja za preprečitev ponovne oživitve džihadistov na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki. Na sestanku, na katerem so potrdili odločenost za boj proti IS, je sodeloval tudi državni sekretar Stanislav Raščan.