Dokončanje podlag za črpanje kohezijskih sredstev 2021-2027 ena od uvodnih nalog nove vlade

Ljubljana, 11. maja - Usklajevanje podlag za črpanje kohezijskih sredstev v obdobju 2021-2027 je v zaključni fazi, se bodo pa postopki zaradi menjave vlade nadaljevali in zaključili pod okriljem nove vladne ekipe, so za STA povedali na vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Dokončanje procesa bo tako ena od uvodnih nalog nove vlade.