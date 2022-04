Na svetu severnoprimorske regije tudi o kohezijskem financiranju 2021-2027

Kanal, 13. aprila - Župani in drugi deležniki Severnoprimorske razvojne regije so na ponedeljkovi seji med drugim obravnavali predvideno financiranje zahodne kohezijske regije za obdobje 2021-2027. Nezadovoljni so z nesorazmerno porazdelitvijo sredstev v prid vzhodne regije. Seznanili so se tudi s celostno prometno strategijo za širše območje Julijskih Alp.